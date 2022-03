O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou na terça-feira o guitarrista e compositor, António Chainho, com grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, segundo uma nota publicada no site da Presidência.

A Ordem do Infante D. Henrique distingue quem prestou "serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores". Nascido a 27 de janeiro de 1938, em Santiago do Cacém, António Chainho é considerado um dos maiores nomes da guitarra portuguesa. Durante a sua carreia acompanhou os fadistas Maria Teresa de Noronha, Lucília do Carmo, Hermínia Silva, Francisco José, Tony de Matos, António Mourão, Frei Hermano da Câmara ou Carlos do Carmo. António Chainho lançou oito álbuns, entre os quais um em conjunto com a Orquestra Filarmónica de Londres, em 1996, dirigido pelo maestro José Calvário.