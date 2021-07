Na igreja de S. Miguel cantam, no dia 24, António Pinto Basto e Teresa Tapadas, enquanto no dia seguinte atuam Gonçalo Salgueiro e Ana Sofia Varela.

Noutra igreja do bairro, referenciada no repertório fadista, a de Santo Estevão, atuam, no dia 24, José Geadas e Tânia Oleiro e, no dia seguinte, um grupo de fadistas do Norte, Mia Moura, Carla Cortez e António Laranjeira, que interpreta “fados religiosos”.