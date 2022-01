A organização anunciou hoje 46 artistas que atuarão em abril em vários palcos do festival, contando entre eles com a artista venezuelana transdisciplinar Arca, o norte-americano DJ Shadow, o DJ britânico Richie Hawtin e os portugueses Riot, Xinobi e Yen Sung.

O Sónar Lisboa, que junta música, criatividade e tecnologia, decorrerá de 8 a 10 de abril no Centro de Congressos de Lisboa, no coliseu de Lisboa e no Pavilhão Carlos Lopes, aos quais se junta, para alguns eventos, a Fábrica do Pão no Hub Criativo do Beato.

O cartaz contará com 77 artistas distribuídos por 73 atuações.