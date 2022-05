Os canadianos Arcade Fire regressam a Portugal em setembro, para dois concertos em Lisboa, no âmbito da digressão mundial de apresentação do álbum “WE”, editado setxa-feira, anunciou a promotora dos espetáculos.

Os concertos em Lisboa, cuja primeira parte fica a cargo de Feist, estão marcados para 22 e 23 de setembro, no Campo Pequeno, e os bilhetes estarão à venda a partir das 10:00 de 13 de maio, refere a promotora Everything is New num comunicado hoje divulgado.

A digressão dos Arcade Fire, “conhecidos pelos concertos evidentemente grandiosos, únicos e energéticos”, arranca em 30 de agosto em Dublin.