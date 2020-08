Este projeto designa-se por “Art for All” (Arte para Todos) e resulta de uma candidatura feita pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, a fundos comunitários, no âmbito do “Portugal 2020”.

O local escolhido para o desenvolvimento do projeto, que arrancou há cerca de uma semana, é o bairro municipal Quinta da Piedade, situado na localidade da Povoa de Santa Iria.

Neste bairro, que foi alvo de um Plano Especial de Realojamento, residem atualmente 73 famílias, num total de 176 pessoas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), sublinhou que a principal filosofia deste projeto, que arrancou há cerca de uma semana, é “não deixar ninguém para trás”.