Em "Digital Bodies", as artistas Dagmar Schürrer, Patricia Detmering e Rebekka Friedli pretendem mostrar, de forma interativa, através da realidade aumentada, da realidade virtual e do vídeo, a que velocidade se transformam noções como as de corpo e de fisicalidade, segundo um comunicado da galeria de arte.

"O mundo digital é o narrador de uma história que, através de conceitos interativos e virtuais, explora um novo mundo de possibilidades. A cada dia, novas experiências digitais sugerem a emergência de um campo laboratorial de prática artística", descreve o texto sobre a mostra, que tem curadoria de Maria João Teixeira.