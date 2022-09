A Exposição Individual de Mónica de Miranda, "Construir o Tempo", tem curadoria de Suzana Sousa.

“Mostrar a sua obra em Angola é particularmente relevante pois permite-nos começar no começo, por assim dizer, e a partir daí questionar processos pessoais e artísticos de interrogação da memória coletiva e do geográfico afetivo”, afirma Suzana Sousa, citada num comunicado do Camões – Centro Cultural Português em Luanda.

“A ligação entre memória e geografia tem um papel importante no trabalho da Mónica de Miranda, chamando a nossa atenção para o processo de construção da memória e a forma como a geografia é permeada por elementos como arquitetura ou os afetos”, refere.

Artista e pesquisadora, o trabalho de Mónica de Miranda baseia-se em temas de arqueologia urbana e geografias pessoais. A artista trabalha de forma interdisciplinar com desenho, instalação, fotografia, cinema, vídeo e som, e nas fronteiras entre ficção e documentário.

As suas exposições mais destacadas incluem Mirages and Deep Time (Galeria Avenida da Índia, Lisboa 2022), Berlin Biennale (2022), no longer with the memory but with its future(Oratorio di San Ludovico de Nuova Icona, biennale de Veneza, Itália 2022), the island( Autograph , Londres , 2022 ) Europa Oxalá (Fundação Gulbenkian, Lisboa; Mucem, França, 2022) Thinking about possible futures, (Biennale del Sur, 2021), African Cosmologies, Houston Fotofest (2020), Tales from the water margins, (Biennale Internationale de l'Art Contemporain de Casablanca,2018), Taxidermy of the future (Biennale Lubumbashi,2019) Panorama (Tyburn Gallery, Londres, Reino Unido, 2017); Arte Contemporânea Africana e Estética das Traduções (Bienal de Dakar, Senegal, 2016); Addis Foto Fest (Adis Abeba, Etiópia, 2016); etc.

A exposição estará patente de 9 de setembro a 19 de outubro de 2022, no Camões – Centro Cultural Português em Luanda.

Ao mesmo tempo, e em paralelo, desenvolve-se um outro trabalho artístico na cidade de Luanda, a exposição “Caminho para as Estrelas” com curadoria de Paula Nascimento, na Galeria Jahmek.