"Disseram que, por causa de problemas financeiros, não podiam pagar antes [da atuação] ou naquela noite", acrescentou o produtor, referindo que, face ao sucedido, optou por cancelar a atuação.

Já os suecos The Empire Line atuaram no domingo de manhã no festival Forte, mas ainda não receberam qualquer pagamento pelo espetáculo, contou à agência Lusa um membro do trio, o artista Varg.

"Chegámos a Portugal sem termos recebido qualquer pagamento. Prometeram-nos que o dinheiro seria entregue quando chegássemos, mas isso não aconteceu", explica o artista, acusando a organização de mentir.

Os The Empire Line decidiram ir ao palco arrumar o equipamento para cancelar o espetáculo, mas, face ao pedido de duas pessoas do público para tocarem, decidiram dar "um concerto para as pessoas", relatou, sublinhando que a atuação foi feita sem qualquer garantia de pagamento.

No Facebook, o DJ italiano Freddy K afirmou que, apesar de gostar de tocar "em todo o tipo de condições, há um limite para tudo", vincando que decidiu cancelar a sua atuação face aos problemas financeiros do festival.

Na mesma rede social, o espanhol psyk, que também cancelou a atuação, disse que a experiência "foi a coisa menos profissional" que já lhe aconteceu.

Já a dinamarquesa Courtesy recorreu ao Instagram para anunciar aos seus fãs que não iria tocar no Festival Forte, também por falhas nos pagamentos.

Segundo Ilídio Chaves, a prioridade da organização agora é "resolver os problemas e pôr tudo em dia".

Apesar disso, reconhece que a continuidade do festival terá que ser debatida, tendo que ser analisada a sustentabilidade financeira do Forte.

"A equipa está cansada e desgastada e vai fechar agora esta edição com tudo direitinho e depois fazer o balanço", afirmou à Lusa o responsável, sublinhando que o festival vai honrar "todos os seus compromissos".

A sexta edição do festival Forte decorreu entre quinta-feira e domingo, no castelo de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.