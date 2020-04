A ACERT aproveita também esta data para prestar tributo a Celeste Caeiro - “uma cidadã comum que a 25 de Abril trabalhava num restaurante na Rua Braamcamp, em Lisboa” – através de um desafio à comunidade.

“Uma empregada a quem fora dado o trabalho de oferecer cravos às senhoras em dia de aniversário do estabelecimento. Uma mulher que, por o restaurante nesse dia não ter podido abrir pela revolução que se iniciava, levou com ela o braçado de cravos”, refere.

Neste âmbito, a ACERT desafia “cada um em sua casa, com a sua família”, a construir um cravo com os materiais disponíveis e colocá-lo à janela.

Este será um “gesto anónimo e genuíno de gratidão com todas as Celestes Caeiros deste país e com todos aqueles que contribuíram para este dia memorável da história do nosso país”, sublinha.

