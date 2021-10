Há um ano, a Bertrand Editora publicou "As 100 Melhores Crónicas", o primeiro best of da carreira de Miguel Esteves Cardoso. "Aquando da seleção dos textos, a cargo do editor Rui Couceiro, um tema se destacou por entre as milhares de crónicas publicadas por MEC: o amor. Por esse motivo, o editor decidiu separá-las, a fim de lhes dar corpo próprio no futuro", explica a editora.

Esta quinta-feira, dia 28 de outubro, chega às livrarias "As Melhores Crónicas de Amor", um livro "sobre os primeiros amores, as paixões, os namoros, os ciúmes, os casamentos, os piropos, a tristeza, o ódio, as almas gémeas, ou, simplesmente, sobre o amor".

Em 2020, a Bertrand Editora deu início à publicação da obra de Miguel Esteves Cardoso, com novas edições de "O Amor é Fodido", com prefácio de Ricardo Araújo Pereira, e "Como é Linda a Puta da Vida", com prefácio de Valter Hugo Mãe.

Em julho deste ano, foram publicadas as novas edições de dois dos mais emblemáticos livros do autor ("A Causa das Coisas", de 1986, agora com prefácio de José Tolentino Mendonça, e "Os Meus Problemas", de 1988, com prefácio de Maria Filomena Mónica.