Nos últimos anos, o TikTok tem apresentado novas estrelas da música ao mundo. Nas últimas semanas, a jovem Gayle tem sido a grande protagonista na rede social de vídeos.

Com o single "abcdefu", a artista de 17 anos chegou ao top dos temas mais ouvidos no TikTok. O sucesso na rede social garantiu que canção conquistasse ainda o primeiro lugar do top Global do Spotify - no serviço de streaming, o tema soma mais de 4,4 milhões de reproduções.

Gayle lançou "abcdefu" em agosto e, mês após mês, o tema tem conquistado fãs em todo o mundo - segundo o site Official Charts, o single ocupa o sexto lugar do top dos temas mais virais no Reino Unido. O single foi composto pela artista em parceria com David Pittenger e Sara Davis.

O sucesso nas redes sociais já garantiu a Gayle um contrato com a Atlantic Records (Warner Music Group). A jovem natural de Dallas, no Texas, está a preparar novidades para 2022.