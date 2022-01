Contactada pela agência Lusa no final de uma reunião de membros da direção da associação com o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, a artista visual Salomé Lamas disse esperar que "a circulação de obras de arte pela rede venha a estimular as coproduções" no território nacional.

"Se estas plataformas funcionarem e democratizarem as formas de fazer, é positivo. O problema é quando se lançam estes projetos e depois não têm continuidade", alertou, sobre o projeto, lançado por resolução do Conselho de Ministros, em abril de 2021, e entregue à Direção-Geral das Artes (DGArtes) para concretização.

Esta plataforma de circulação, divulgação e promoção da arte contemporânea, cuja equipa consultiva é liderada pelo diretor-geral das Artes, é ainda composta pelo curador da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE), David Santos.

Inclui ainda diversas personalidades da área, de artistas a curadores como Ana Cristina Cachola, Delfim Sardo, Inês Grosso, João Mourão, Jorge Costa, José Alberto Ferreira, José Maçãs de Carvalho, Márcia de Sousa, Marta Mestre e Mirian Tavares.

A AAVP, que em novembro e dezembro de 2021 divulgou comunicados com dúvidas sobre o futuro do projeto, pediu para ser ouvida pela DGArtes para pedir esclarecimentos, e saiu hoje da reunião com a intenção de apresentar um contributo para a plataforma.

"Não há ainda muito a dizer neste momento, porque a plataforma encontra-se em construção, e será a DGArtes a detalhar isso. Nós acreditamos que, se não houver incentivos, ninguém irá aderir à RPAC", comentou, acrescentando que os critérios de adesão "estão ainda em aberto".

A RPAC tem como objetivos congregar instituições dispersas territorialmente, estabelecendo sinergias entre espaços expositivos, colecionadores, programadores, curadores e artistas visuais, anunciou em novembro o Ministério da Cultura.

Também visa a qualificação, incluindo a vertente da transição digital, dos equipamentos dedicados predominantemente e de forma regular e continuada à promoção de atividades culturais no âmbito da arte contemporânea.