Jesus Ibarro, Presidente da Associação de Produtores e Teatros de Madrid e Presidente da Federação Estatal de Empresas de Teatro e Dança de Espanha, sublinhou estar solidário com a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) na luta pelo apoio estatal à cultura nacional.

"Quero dar o apoio à Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos de Portugal, à associação irmã portuguesa, na luta que está a seguir nestes momentos e por renvindicar ajudas para o setor da Cultura em Portugal", frisa Jesus Ibarro em vídeo.

"Em Espanha, este apoio nacional, bem como regional, já foi obtido, apesar do momento de crise que se vive", lembra a APEFE em comunicado.

No passado dia 21 de novembro, a APEFE reuniu diversas associações do sector numa manifestação, onde produtores, artistas, técnicos tiveram voz, "descrevendo situações reais de grandes dificuldades particulares e apelando ao Estado que os deixassem trabalhar".

"Este encontro decorreu como se de um espectáculo se tratasse, observando-se todas as regras de higienizarão e segurança actualmente implementadas em qualquer sala e evento cultural, reforçando o esforço do sector pelo cumprimento das normas essenciais à protecção da pandemia", frisa a associação em comunicado enviado pela Everything Is New.

"Mas, a pergunta mantém-se: quem assume a decisão de acabar com a Cultura? Manifesto continua sem resposta. O silêncio continua a protagonizar a acção estatal para com a cultura e os seus 130.000 trabalhadores. Até quando?", questiona a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos.