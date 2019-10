Entre as histórias lembradas, contou-se a da sua iniciação na escrita de cadernos de receitas, com o pseudónimo Francine Dupré, que toda a gente julgava pertencer a uma francesa e que se tornaram um sucesso.

O cineasta e produtor português António da Cunha Telles, o homem a quem se deve o movimento vanguardista Cinema Novo, no âmbito do qual apareceram filmes como “Os verdes anos”, de Paulo Rocha, ou “O cerco”, realizado pelo próprio, recordou a sua amizade com Maria de Lourdes Modesto e a proposta que um dia lhe fez para abrirem um restaurante.

“Estávamos nos anos 60, conhecia muito bem Maria de Lourdes, fazíamos parte do mesmo grupo de amigos, e tinha acabado de produzir um filme com Amália, ‘As ilhas encantadas’. Nasceu aí a ideia de abrir um restaurante. Chegámos a fazer um almoço preparativo e decidimos que o restaurante seria na Casa dos Bicos”, recordou.

Segundo o cineasta, o restaurante não avançou por uma razão “absurda”: “Estávamos todos de acordo e não tínhamos problemas de dinheiro, mas todos tínhamos atividades importantes e era difícil arranjar tempo, por isso não avançámos”.

Os pratos preparados para o almoço tertúlia foram elaborados pelos chefes António Nobre, Hélio Loureiro e Justa Nobre.

Maria de Lourdes Modesto, nascida em Beja há 89 anos, ficou conhecida como “a diva da gastronomia portuguesa”, tendo sido feita Comendadora da ordem do Mérito em 2004.