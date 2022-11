A segunda edição da Gala dos Sonhos – parceria entre a Associação Sara Carreira e a SIC, com apoio da Altice –, irá realizar-se no dia 4 de dezembro, a partir das 21h00, no Campo Pequeno, em Lisboa. A cerimónia vai ser transmitida em direto na SIC.

Tal como no ano passado, o encontro vai homenagear a Sara Carreira e vai contar com atuações de vários artistas no "palco de todos os sonhos". Tony Carreira, Mickael Carreira e David Carreira, Calema, Mariza e Ivandro são as primeiras confirmações.

Este ano, "de modo a aproximar todos aqueles que têm vindo a apoiar a Associação, a família dá a oportunidade ao grande público de estar presente neste dia tão especial, através da compra do Bilhete Solidário, cujos fundos angariados revertem a 100% para a Associação Sara Carreira", adianta a organização em comunicado. As entradas serão colocadas à venda no dia 4 de novembro.

A Gala vai ser novamente conduzida por Fátima Lopes, também Embaixadora da Associação. "Vai existir um call center em que serão as celebridades, amigos e embaixadores a atender os telefones e a falar com os telespectadores, cuja iniciativa terá como objetivo angariar fundos para a Associação Sara Carreira. Estarão presentes família, amigos, parceiros e os Mecenas Altice, Missão Continente, SIC e Fundação Santander, bem como vários embaixadores, padrinhos, madrinhas e os bolseiros da Associação Sara Carreira", explica a Associação.

A Associação Sara Carreira, constituída em maio de 2021, em memória de Sara Carreira, tem como um dos seus objetivos principais "lançar sementes de talentosas crianças carenciadas, homenageando o modo de vida generoso da Sara, dando continuidade aos seus sonhos e à sua forma de estar perante os outros".