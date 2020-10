Há novidades para os Arianators, os fãs de Ariana Grande. Nas redes sociais, a cantora revelou que irá lançar um novo álbum ainda antes do final do mês de outubro.

"Mal posso esperar para vos dar o meu álbum este mês”, escreveu a artista na sua conta oficial do Twitter. A novidade espalhou-se rapidamente e tornou-se num dos assuntos mais comentados entre os fãs de música pop.

Ariana Grande lançou o seu quinto álbum de estúdio, “thank u, next”, em fevereiro de 2019. No final do ano passado, a artista revelou o disco ao vivo “k bye for now (swt live)”, com gravações dos concertos de promoção ao álbum “Sweetener”.

Este ano, Grande colaborou com Lady Gaga no single “Rain on Me” e com Justin Bieber no tema “Stuck with U”.