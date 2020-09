A Câmara de Sintra vai retomar a atividade cultural do município com concertos, espetáculos de dança e exposições a partir de outubro, sendo as entradas gratuitas até ao final do ano, anunciou hoje a autarquia.

"No ano em que se assinalam os 25 anos da elevação de Sintra a Património Mundial e num momento marcado pela retoma das atividades culturais em todo o território nacional, a autarquia decidiu que a atividade cultural programada fosse gratuita para todos", sublinha Basílio Horta, presidente da autarquia, num comunicado a que a agência Lusa teve acesso. Até ao final do ano, Sintra vai acolher 20 concertos gratuitos, exposições, espetáculos de dança e comédia, dos quais Basílio Horta destaca os espetáculos de The Black Mamba, Rui Veloso, Luís Represas e Mário Laginha Trio. Na programação cultural estão também incluídos os concertos da Orquestra Municipal de Sintra e Recitais no MU.SA - Museu das Artes de Sintra, ópera no Palácio Nacional de Queluz e música barroca nas igrejas de todo o concelho. O primeiro espetáculo gratuito desta 'rentrée' é também o primeiro concerto da Orquestra Municipal de Sintra - D. Fernando II, que terá lugar no Centro Cultural Olga Cadaval, no dia 5 de outubro.