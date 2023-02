Nathan Lee Chasing His Horse, que ganhou popularidade como ator no filme "Danças com Lobos", foi preso no estado do Nevada por acusações de agressões sexuais.

De acordo com o Deadline, que cita a Associated Press, o antigo ator, agora conhecido como Nathan Chasing Horse, alegadamente tornou-se o líder de um culto conhecido como "The Circle" [O Círculo] e é acusado de abusar de “jovens raparigas indígenas durante um período de duas décadas”.

As forças especiais de intervenção da S.W.A.T. invadiram a casa que partilhava com as suas cinco esposas, após uma investigação a denúncias feitas em outubro de 2022.

Segundo o mandato de busca das autoridades, Chasing Horse já acumula acusações sexuais desde o início dos anos 2000 em estados como Montana, Dakota do Sul e Nevada. As autoridades já identificaram seis das alegadas vítimas, algumas com apenas 13 anos.

No filme vencedor de sete Óscares de 1990, dirigido e protagonizado por Kevin Costner, Nathan Chasing Horse destacou-se por uma marcante interpretação como Grande Sorriso, um dos indígenas que tentavam roubar o cavalo do Tenente Dunbar e que ao longo da história perdia a inocência quando os homens brancos começavam a invadir o seu território.

A seguir, ainda entrou na série "Into the West" em 2005, mas era principalmente conhecido entre o seu povo como curandeiro.

Não existiam mais informações sobre a sua vida após ter sido banido da reserva em 2015 por acusações de tráfico humano e de drogas, bem como intimidação de outros membros da sua tribo, agora também presentes no mandato das autoridades.