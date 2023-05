Robert De Niro tornou-se pai novamente, aos 79 anos, anunciou a estrela do cinema norte-americano em entrevista recente.

Vencedor de dois Óscares, De Niro corrigiu uma jornalista que sugeriu que tinha seis filhos.

"Sete, na verdade. Acabo de ter um bebé", disse o ator ao veículo ET Canada, sem revelar o sexo da criança, nem a identidade da mãe. O assessor de De Niro confirmou a notícia à AFP.

O ator tem dois filhos com a primeira mulher, a atriz Diahnne Abbott, e mais dois com a socialite Grace Hightower, de quem se separou em 2018.

De Niro também teve filhos gémeos com a modelo Toukie Smith, com quem se relacionou no fim dos anos 1980 e começo dos anos 1990.

Atualmente, o ator promove uma nova comédia, " O Meu Pai é Um Perigo", com estreia prevista para 25 de maio em Portugal, um dia antes dos EUA.

Outras estrelas de Hollywood e do 'showbiz' que voltaram a ser pais na terceira idade foram George Lucas, aos 69 anos; e Charlie Chaplin e Mick Jagger, ambos aos 73.