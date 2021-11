“O Barbeiro de Sevilha”, um espetáculo com atores e marionetas a partir de Rossini, direcionado para crianças e famílias, está em cena no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, nos dias 13 e 14 de novembro.

A partir da música do compositor Rossini (1792-1868), Teresa Gafeira, que encena, construiu um espetáculo onde acontecem discussões, lutas, zangas, pazes, danças, cantorias e até um casamento.

Direcionado para crianças maiores de 3 anos e famílias, o espetáculo decorrerá na sala de ensaios daquele teatro, com representações no dia 13, às 16:00, e no dia 14, às 11:00.

A interpretar estão Carolina Dominguez, Marco Trindade e Vera Santana. A cenografia é de Manuel Graça Dias e Egas José Vieira, o desenho de luz de José Carlos Nascimento, os bonecos e figurinos de Pedro Proença e a execução dos bonecos e dos adereços de António Canelas.