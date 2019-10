Huffman, que já foi nomeada aos Óscares e é casada com o ator William H. Macy, declarou-se culpada, em maio, de pagar 15 mil dólares ao responsável de uma empresa especializada em exames de admissão universitária para que o resultado da sua filha fosse melhorado, num dos casos do escândalo de subornos para garantir o acesso a universidades prestigiadas dos Estados Unidos.

No total, 50 pessoas foram incriminadas neste caso, entre elas 33 pais de alunos.

A outra celebridade envolvida é a atriz Lori Loughlin, da série "Full House", que juntamente com o marido se declarou inocente e está à espera de julgamento.

O líder do esquema, William Rick Singer, que teria recebido cerca de 25 milhões de dólares em subornos, declarou-se culpado e cooperou com as autoridades, chegando a gravar os seus clientes em segredo, entre eles Huffman.

Segundo a promotoria de Massachusetts, Singer chegou a cobrar até 6,5 milhões de dólares para garantir uma admissão, através de fraudes nas provas ou subornos a treinadores para que recrutassem estudantes sem habilidades desportivas.

Nenhum aluno ou universidade foi incriminado no âmbito do escândalo que envolve as prestigiadas universidades de Yale, Stanford, Georgetown, Wake Forest, a Universidade do Sul da Califórnia (USC), a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e a Universidade do Texas em Austin.