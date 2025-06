Entre o terror e o sobrenatural, "O Telefone Negro" chegou aos cinemas em 2022 e foi um verdadeiro fenómeno comercial.

A adaptação de um conto de Joe Hill, filho do lendário Stephen King, girava à volta de Finney Shaw (Mason Thames), um tímido mas perspicaz rapaz de 13 anos, raptado por Grabber (Ethan Hawke), um sádico assassino que o enclausura numa cave à prova de som, onde gritar não vai resolver nada. E quando um telefone desligado começa a tocar, o adolescente descobre que consegue ouvir as vozes das vítimas anteriores do assassino, decididas a assegurar que o que lhes aconteceu não se volta a repetir.

Como é que o telefone volta a tocar numa sequela?

"Tu, melhor do que ninguém, sabes que 'Morto' é só uma palavra", garante um Grabber em busca de vingança no trailer de "O Telefone Negro 2", recentemente divulgado.

Agora que Finney Shaw está mais crescido, as imagens ao som da música "Rooster", do grupo rock Alice in Chains, prometem mais sustos e violência, incluindo gráfica.

Grande parte da equipa original atrás e à frente das câmaras, incluindo o realizador Scott Derrickson, está de volta para esta produção do estúdio Blumhouse que chegará aos cinemas numa data muito associada ao terror: 16 de outubro.

VEJA O TRAILER ORIGINAL. (a notícia será atualizada quando estiver disponível a versão legendada).