Liam Gallagher é o grande protagonista da edição de 2019 dos MTV Europe Music Awards, que se realizam este domingo, dia 3 de novembro, em Sevilha. O músico britânico vai ser homenageado com o primeiro prémio Icon Rock.

Na cerimónia de entrega de prémios, o ex-Oasis vai subir a palco para interpretar dois temas. Depois de apresentar "Once", um dos single do seu último álbum ("Why Me? Why Not"), no final da gala, Liam Gallagher vai voltar a palco para recordar "Wonderwall", um dos hinos da sua antiga banda.

Para a atuação final, o músico de Manchester estará acompanhado por um coro de 100 pessoas, segundo o Diario de Sevilla. O jornal explica ainda que os fãs que vão acompanhar Liam Gallagher em palco foram escolhidos através de um casting.

Antonio Morales, de 19 anos, será um dos jovens que vai subir ao palco dos MTV EMAs. Ao Diario de Sevilla, o estudante de Comunicação Audiovisual explica tentou a sua sorte, mas "sem esperanças". "Tentei a sorte sem muitas esperanças, mas duas horas depois eles responderam-me a dizer que estava na lista final", conta.

Sevilha é este domingo, dia 3 de novembro, o centro das atenções do mundo da música. Depois de Bilbau, em 2018, Espanha volta a receber a cerimónia de entrega dos MTV Europe Music Awards, galardões que premiam anualmente o que de melhor de faz no mundo da música.

A entrega dos prémios irá decorrer no Fibes - Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, com transmissão em direto na MTV Portugal a partir das 19h00. O SAPO Mag também vai estar na cerimónia e na passadeira vermelha e vai contar-lhe tudo, mesmo o que não irá ver na televisão.

Considerado a segunda entrega de prémios mais importante da MTV, depois dos Video Music Awards (VMAs), os EMA surgiram em 1994 para celebrar os artistas, músicas e videoclips mais populares na Europa. A cerimónia deste domingo marca a 25ª edição e o regresso a Espanha, pela quarta vez.