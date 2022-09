Apresentada no contexto dos 45 anos da CNB e em homenagem ao mestre de bailado de origem cubana Jorge Garcia (1935-2021), esta remontagem de uma criação de referência do período romântico estará no palco do Teatro Nacional de São Carlos de 3 a 23 de dezembro, indicou a CNB.

A versão coreográfica de Jorge/Georges Garcia, estreada em 1987, volta a subir à cena do São Carlos, interpretada pelos bailarinos convidados Marcelino Sambé e Anna Rose O'Sullivan nos papéis de Albrecht e Giselle, acompanhados pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, nos dias 4, 7 e 10 de dezembro.

O português Marcelino Sambé integrou a Royal Ballet em 2012, foi promovido a primeiro artista em 2014, solista em 2015, primeiro solista em 2017 e bailarino principal em 2019.

Filho de mãe guineense e pai português, começou os seus estudos de dança na Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa, em 2004, e quatro anos depois ganhou a medalha de prata no Moscow International Ballet Competition, no Teatro Bolshoi.

Seguiram-se o primeiro prémio no Youth American Grand Prix, em Nova Iorque, em 2009, e a medalha de ouro e prémio especial na USA International Ballet Competition, no Mississipi, Estados Unidos, entre outras distinções.

Marcelino Sambé competiu em 2010 ao Prix de Lausanne, onde lhe foi oferecida uma bolsa para a Royal Ballet School, em Londres.

O bailarino tem sido reconhecido com vários outros prémios, como o do Círculo dos Críticos de Londres, na categoria de Melhor Bailarino do ano, em 2019, e Melhor Performance Clássica Masculina, pela sua interpretação como Cello em “The Cellist”, em 2020, e Colas em “La Fille Mal Gardeé”, em 2017.

Em 2022, foi condecorado com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A artista convidada que interpreta o papel de Giselle, ao lado de Marcelino Sambé, é a britânica Anna Rose O’Sullivan, também bailarina principal no Royal Ballet londrino.

Nascida em Harrow, Reino Unido, O´Sullivan começou a dançar aos dois anos de idade, em escolas locais, antes de ingressar na Royal Ballet School, White Lodge e Upper School.

Recebeu, entre outros, o Prémio April Olrich, na categoria Dynamic Performance (Performance Dinâmica) e a Bolsa Phyllis Bedells, da Royal Academy of Dance.

Em 2011, ganhou o The Royal Ballet School Achievement Award e o Director’s Prize para a mais promissora aluna, e o título Young British Dancer of the Year (Jovem Bailarina Britânica do Ano).

Estreado em 1841, "Giselle" tem argumento de Theóphile Gautier, inspirado em Heinrich Heine, nome da literatura alemã do século XIX, e conta a história de uma jovem camponesa que se apaixona pelo seu vizinho Loys, sem suspeitar, no entanto, que este é, na verdade, Albrecht, Duque da Silésia.

A CNB foi criada a 22 de junho de 1977, por despacho do professor, escritor e então secretário de Estado da Cultura David Mourão Ferreira, tornando-se uma das primeiras instituições públicas no domínio das artes performativas a ser criada de raiz, após o fim da ditadura.