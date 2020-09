A coreografia "Moments of Young People", de Raimund Hoghe, vai ser apresentada na próxima semana na 40.ª edição do festival de dança contemporânea de Montpellier, em França, com oito jovens portugueses, que participaram no espetáculo, há dois anos, no Porto.

"Moments of Young People" tem origem numa criação anterior de Raimund Hoghe, "Young People, Old Voices", feita para a Capital Europeia da Cultura de Bruges, em 2003. Após a digressão europeia e da última apresentação da peça em Barcelona, o coreógrafo alemão, desafiado pelo diretor artístico do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes, partiu da obra, em março de 2018, para o novo espetáculo. O processo de 'recriação' decorreu no Teatro Rivoli, contou com jovens portugueses — bailarinos profissionais e não-profissionais, selecionados através de uma audição -, que agora vão estar também em Montpellier: André Fonseca, Ana Ester Ribeiro, António Pacheco, Beatriz Valentim, Daniela Costa, Hugo Cabral Mendes, Mariana Magalhães e Pedro Azevedo. O Montpellier Danse, que normalmente ocorre na primavera, alterou o formato da edição deste ano, com a programação distribuída ao longo de três meses, de 18 de setembro e 28 de dezembro, com cerca de quatro espetáculos mensais, em diferentes locais da cidade. "Moments of Young People" estará em palco na segunda e na terça-feira, 21 e 22 de setembro, às 20:00, no Le Kiasma, Castelnau-le-Lez.