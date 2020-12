Os bens podem ser doados nas instalações da instituição e à entrada das atividades organizadas pela banda, entre as quais os concertos integrados na programação do festival Cistermúsica, marcados para os dias 12 a 14 de dezembro, no Mosteiro de Alcobaça.

Podem ainda ser entregues no início de outros espetáculos e ações de formação realizadas pela Academia de Música de Alcobaça durante o período da campanha, refere um comunicado da Banda de Alcobaça.

Os interessados em contribuir com um donativo podem ainda fazê-lo de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 18h00 no ponto de recolha situado na Rua Frei António Brandão.