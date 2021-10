Na passada sexta-feira, dia 8 de outubro, Bárbara Bandeira revelou o seu novo single, "Onde Vais". A canção conta com a participação especial de Carminho.

No Youtube, em Portugal, o videoclip do tema conquistou o primeiro lugar do top das tendências de música. No fim de semana de estreia, o vídeo foi visto mais de 255 mil vezes.

"Depois da edição de 'Nós os Dois', em 2019 (Single de Platina e mais de 8 milhões de visualizações no YouTube), e “Eu Não”, com a participação de Kasha, em 2020 – tendo pelo meio a participação no single 'Cidade' de Bárbara Tinoco, editado em abril deste ano - 'Onde Vais' é um tremendo regresso de Bárbara Bandeira", frisou a Warner Music em comunicado.

O tema conta com letra de Ivo Lucas, Bárbara Bandeira e Carminho, que juntamente com Phelipe Ferreira e Tyoz assinam também a autoria da música.