“Sob o signo dos 48 anos” da Revolução de Abril, o festival regressa após dois anos de interregno, devido à pandemia de COVID-19, para “festejar a liberdade, a cultura, o livro, a leitura e a vida em comunidade”, referiu a promotora, a Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja.

O “desafio” do festival é “celebrar a liberdade enquanto conceito e prática real, lembrando a história e olhando o futuro”, numa parceria com as associações, coletividades e juntas de freguesia do concelho, frisou o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia, o festival vai incluir iniciativas em várias localidades do concelho, como espetáculos de música e teatro, feira do livro e as comemorações dos 48 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974, dos 27 anos da Biblioteca Municipal de Castro Verde e do Dia Mundial do Livro.

Os ‘pontapés de saída’ do certame vão ser dados no dia 21 com a inauguração da Feira do Livro, às 18h00, junto à Biblioteca Municipal, onde decorrerá até dia 30, e o concerto de abertura, com Bárbara Tinoco, a partir das 21:30, no Cineteatro Municipal de Castro Verde.

Dos restantes espetáculos musicais, destaca-se o concerto comemorativo dos 48 anos do 25 de Abril, com a Banda Filarmónica 1.º de Janeiro e Fernando Pereira, no dia 24, e o concerto de encerramento do festival, com Mafalda Vasques, no dia 30, ambos a partir das 21h30, no Cineteatro Municipal de Castro Verde.

As comemorações da revolução vão incluir outras iniciativas na vila de Castro Verde, no dia 25, como um espetáculo piromusical, uma manhã com atividades culturais e desportivas e uma tarde popular animada pelo Grupo Etnográfico Amigos do Montenegro.

Também no dia 25, haverá uma assembleia municipal evocativa dos 48 anos da revolução, no Centro Cultural de Casével, e “Arruadas de Abril” animadas pela Banda Filarmónica 1.º de Janeiro, em cinco localidades do concelho.

Os 27 anos da Biblioteca Municipal de Castro Verde vão ser comemorados no dia 22, a partir das 21h30, com a apresentação de um livro de Raúl Minh’Alma e o cantar dos parabéns.

Já o Dia Mundial do Livro, no dia 23, vai ser evocado com uma sessão de histórias com o contador Bruno Batista, a partir das 17h00, na Biblioteca Municipal de Castro Verde.

A exposição “NCENAS - Arte no Plural”, no Fórum Municipal e no Centro de Ideias e Negócios, a partir do dia 22, a 31.ª Gala Internacional do Acordeão, no dia 23, e a peça de teatro “Sexta-feira 13”, pela companhia Ao Luar Teatro, no dia 29, no cineteatro municipal, e uma “Cãominhada”, no dia 30, são outras iniciativas previstas para a vila de Castro Verde.

O programa inclui ainda danças de salão, dia 23, em Entradas, e animações com os grupos Porquesi, dia 29, em São Marcos da Ataboeira, e Cantarolando, dia 30, em Santa Bárbara de Padrões.