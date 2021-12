Os dois concertos são marcados a mais de um ano de distância - e já há bilhetes à venda -, mas a promotora recorda que foi também com dois anos de antecedência que Bárbara Tinoco agendou datas nos coliseus de Lisboa, Porto e Ponta Delgada, acabando por fazer cinco espetáculos.

Em 2023, Bárbara Tinoco atuará a 11 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa, e, no dia 25 do mesmo mês, no Super Bock Arena, no Porto.

Bárbara Tinoco, de 22 anos, que se tornou conhecida do público em 2018, quando participou no programa de talentos "The Voice Portugal" da RTP, lançou em outubro passado o álbum de estreia, "Bárbara".

"Chamei-lhe 'Bárbara' porque é uma conversa de mim para mim e de mim para toda a gente. É um álbum muito genuíno, uma coisa irrepetível, especial, e a essência dele é um bocadinho o meu diário", disse em entrevista recente à agência Lusa.