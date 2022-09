Basilda, Hause Plants e JÜRA são, até ao final do ano, os protagonistas das Novas Quintas, concertos mensais dedicados à nova música portuguesa do Teatro Aveirense, em Aveiro, anunciou hoje a organização.

“As Novas Quintas estão de volta e recebem já no próximo dia 6 de outubro Basilda, 10 de novembro Hause Plants e, a 22 de Dezembro, JÜRA. Os concertos decorrem na Sala Estúdio, no Teatro Aveirense, às 22:00”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

As Novas Quintas do Teatro Aveirense, uma parceria daquele equipamento com a Arruada, começaram em 2017. Desde então, atuaram naquela sala, neste contexto, entre outros, artistas e bandas como Beatriz Pessoa, Sensible Soccers, Jéssica Pina, Mai Kino, Duquesa, The Twist Connection, Joana Espadinha, Surma, Tomara, Da Chick, Lince, Luís Severo e Cachupa Psicadélica.