A dupla Beatbombers (DJ Ride e Stereossauro) é a nova confirmação do cartaz da segunda edição do Festival do Maio, que decorre na sexta-feira e no sábado no Parque Urbano do Seixal, anunciou hoje a organização.

Os Beatbombers atuam na primeira noite do festival, para a qual estavam já confirmados A Garota Não, o projeto Luta Livre (do músico Luís Varatojo) e Ana Tijoux. No sábado, que já tem lotação esgotada, atuam Bezegol, Sérgio Godinho e Slow J. A Câmara Municipal do Seixal, que organiza o festival, lembra que este “tem como objetivo promover e fomentar propostas artísticas que tenham como elemento central do seu discurso a intervenção”. Em cada um dos dias, nos intervalos entre as atuações, serão mostrados vídeos “em que atores e cantores interpretam poemas marcantes da poesia de cunho interventivo”, que versam sobre temas como a paz, o trabalho, a mulher, o racismo e a liberdade, da autoria de, entre outros, António Gedeão, Sidónio Muralha, Manuel Alegre, Ary dos Santos, Vinicius de Moraes e Luis Silva (Cuti). Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram