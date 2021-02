Beatriz Gosta, a popular personagem de Marta Bateira, 'nasceu' há seis anos, a 15 de fevereiro de 2015. O primeiro vídeo "Pack Night" conquistou de imediato as redes sociais e a popularidade da humorista não tem parado de crescer.

"Hoje, dia 15 de fevereiro, faz seis anos que nasceu a Beatriz Gosta com a saída do primeiro episódio 'Pack Night'", recordou Marta Bateira na sua conta no Instagram. "Obrigada a vocês todos que estão desse lado, que me acompanham nesta aventura desde 2015, sempre com mensagens positivas de força, incentivo e amor", acrescentou.

Na publicação, a humorista agradeceu ainda o apoio de André Tentúgal Capicua, Vasco Mendes, Vitor Ferreira e Pedro Geraldes.

"Beatriz Gosta faz-me pagar um preço alto, filtra pessoas, perco coisas, mas o balanço é positivo e graças a ela eu faço o que gosto, sou livre e muito feliz", rematou.

Recorde o primeiro vídeo: