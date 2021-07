Segundo a organização, o evento cultural regressou este verão depois de um ano de paragem devido à pandemia causada pela COVID-19.

O festival começou no dia 18 de julho e os participantes “têm a oportunidade de estudar com músicos de renome internacional, recebendo aulas de instrumento, ‘masterclasses’ e ‘workshops’ de piano, violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, guitarra e canto”.

“Apesar da pandemia, o festival recebeu um número recorde de inscrições e a logística de acolhimento dos alunos estendeu-se, pela primeira vez, por mais duas freguesias: Inguias (no concelho de Belmonte) e Penalobo (no concelho do Sabugal)”, adianta a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

A extensão do evento foi uma das medidas tomadas pelos promotores para "assegurar a segurança de todos os alunos e população local durante as semanas do festival”, a par da realização de testes de rastreio da COVID-19 regulares a todos os alunos, professores e colaboradores.

O corpo docente do VI Bendada Music Festival é composto por três artistas convidados, com uma vasta experiência na formação das novas gerações de músicos em Portugal: Levon Mouradian (violoncelo), Ana Paula Russo (canto) e Miguel Henriques (piano).

O mesmo corpo docente integra 10 músicos com carreiras internacionais: Inês Andrade e Edoardo Carpenedo (piano), Erica Carpenedo (violino), Yoni Battat (viola), Gracie Keith (violoncelo), Marina Camponês e Ana Lucas (flauta) Rui Ferreira (clarinete), Diogo Andrade (guitarra) e António Lourenço Menezes (canto e coro).

Nos últimos dias do festival serão organizados quatro concertos ao ar livre para apresentar ao público todo o trabalho realizado durante as duas semanas.

Os concertos realizam-se em Vila do Touro (hoje, às 21h00), no Sabugal (no castelo, sexta-feira, 21h30), em Vilar Maior (no castelo, sábado, 21h00) e na Bendada (1 de agosto, 17h00).

"O Bendada Music Festival oferece aos alunos a possibilidade de complementar os estudos musicais que desenvolvem durante o ano, com a oportunidade de participarem em grupos de música de câmara, ensembles instrumentais, coro e laboratórios de ópera, bem como de desenvolverem diariamente as suas competências performativas, atuando diariamente, primeiro para os restantes alunos e professores num ambiente mais informal e formativo e, nos últimos dias, apresentando-se ao público por diversos palcos, com um repertório apelativo e diversificado”, segundo a diretora artística Inês Andrade.

A responsável refere, citada na nota, que para os jovens músicos em formação “é sempre enriquecedor trabalhar com outros professores e músicos, aprender métodos de estudo diferentes e ouvir diversas formas de abordar e interpretar uma peça musical”.

O Bendada Music Festival, fundado em 2016, é apoiado pelo município do Sabugal, pelas freguesias de Bendada, Vila do Touro e Vilar Maior, pela Sociedade Filarmónica Bendadense e pela Casa do Povo de Bendada, entre outras entidades.