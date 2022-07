O Bendada Music Festival, que vai decorrer de sábado a dia 31, no concelho do Sabugal, com o lema “cultura contra a desertificação”, recebe a Orquestra Sem Fronteiras e músicos de vários continentes.

A 7.ª edição do Bendada Music Festival, a realizar na aldeia de Bendada, apresenta “um programa de concertos pelo concelho do Sabugal, bem como um programa educativo para crianças e jovens”, segundo a organização do evento que tem Inês Andrade como diretora artística.

“Todos os anos, o festival recebe centenas de alunos e visitantes que vêm de todo o país e estrangeiro para participar nas atividades, assistir aos concertos e usufruir de toda a fantástica envolvente histórica e natural da região”, referiu a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

A edição deste ano inclui concertos e programas pedagógicos para alunos de diversas idades, níveis e instrumentos.

Os programas pedagógicos estão divididos por níveis e idades, sendo que o “Divertimento Music Camp”, a realizar de domingo ao dia 21, acolhe alunos dos 8 aos 13 anos, e a “Artist Academy”, a decorrer de 22 a 31, é direcionada a alunos a partir dos 14 anos que estejam a começar as suas carreiras musicais.

Este ano, o festival musical do concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, vai receber alunos de vários países europeus, da América do Norte e da América Latina, que estudam música em reconhecidos conservatórios e universidades.

Os alunos são orientados em aulas, ‘masterclasses’ e ‘workshops’ ao longo das duas semanas do evento, por um grupo de artistas internacionais, experientes na performance e ensino da música, como Inês Andrade e Edoardo Carpenedo (piano), Erica Carpenedo e Tamila Kharambura (violino), Levon Mouradian e Fernando Costa (violoncelo), Ana Paula Russo (canto), Nuno Inácio, Marina Camponês e Ana Lucas (flauta), David Dias da Silva (clarinete), Diogo Andrade (guitarra), Carolina Gaspar e António Gonçalves (coro).

O programa do evento cultural inclui concertos na aldeia de Bendada, na vila de Soito e na cidade do Sabugal.

No dia 22, às 21:00, na Bendada, ao ar livre, decorrerá o concerto de abertura, pela Orquestra Sem Fronteiras, dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares, tendo como solista o pianista italiano Edoardo Carpenedo.

No dia 24, às 21:00, os artistas e os professores do festival atuam no auditório da Casa da Música da Bendada.

No dia 27, o programa estende-se à vila de Soito, o que acontece pela primeira vez, onde os alunos da Artist Academy apresentam um programa variado com peças corais e de música de câmara (21:00, igreja matriz).

Por fim, no dia 29, às 21:30, o castelo do Sabugal receberá um concerto dos alunos mais avançados, que vão apresentar-se a solo com a Orquestra Sem Fronteiras, dirigida pela maestrina Débora Andrade.

Ainda no âmbito do programa, no dia 30, vai decorrer uma “Maratona Musical ao Luar” (evento com música, iguarias tradicionais e vinhos da região, das 18:00 às 22:00) e, no dia 31, pelas 17:00, terá lugar a gala de encerramento do Bendada Music Festival 2022.

“Estamos muito felizes por poder continuar a trazer músicos fantásticos à região e realizar concertos em espaços lindíssimos, alguns deles ao ar livre, proporcionando uma experiência de concerto diferente da tradicional. Queremos também poder continuar a oferecer aos alunos oportunidades que sejam relevantes para as suas carreiras musicais”, referiu, citada na nota, a diretora artística, Inês Andrade.

O evento é apoiado pelo município do Sabugal e pela Junta de Freguesia da Bendada, entre outras organizações.