O projeto chama-se "Betclic Play Minds" e é apresentado como "um evento de realidade virtual em que artistas, público e apresentadora, a artista Surma, irão interagir através de avatares".

Nesta primeira edição, as duplas criativas serão compostas por Selma Uamusse com DJ Marfox, Tiago Nacarato com Capicua, PZ com Da Chick e Xinobi com Marta Ren.

A dupla vencedora receberá "uma bolsa de criação" por parte da Betclic, no valor de cinco mil euros.

O público "poderá contribuir com um valor para uma segunda bolsa que será dividida entre os restantes artistas".