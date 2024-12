Já há data para a próxima edição dos Prémios Play. A cerimónia terá lugar a 3 de abril do próximo ano e premiará vencedores em 14 categorias da música nacional e lusófona. As candidaturas a sete das 14 categorias a concurso já se encontram abertas e poderão ser submetidas até 13 de janeiro de 2025 às 12h59.

Editoras e artistas poderão submeter as suas candidaturas às categorias de Melhor Videoclipe, Melhor Álbum Fado, Artista Revelação, Prémio Lusofonia, Melhor Canção Ligeira e Popular, Melhor Álbum Jazz e Melhor Álbum Música Clássica e Erudita.

As candidaturas poderão ser submetidas através do formulário disponível no site oficial dos Prémios PLAY, página onde também está disponível o regulamento desta edição.

Para além das categorias sujeitas a candidatura, os PLAY – Prémios da Música Portuguesa atribuem, ainda, mais sete prémios nas categorias de Melhor Grupo, Melhor Álbum, Melhor Artista Feminina, Melhor Artista Masculino, Vodafone Canção do Ano, Prémio da Crítica e Prémio Carreira.

Os nomeados desta edição serão anunciados em fevereiro de 2025.