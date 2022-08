A Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisoa, tem patente uma exposição que propõe uma reflexão sobre os rituais públicos no império português do século XVII, nomeadamente desde a restauração da independência com João IV, até 1821, com o alvorecer das ideias liberais e o regresso de João VI a Lisboa, vindo do Rio de Janeiro.

Esta mostra é realizada a partir de "relatos impressos e gravuras, e de objetos animados de outra imagética que expandem as leituras que aqueles encerram", lê-se no portal da BNP na Internet. "Entre 1640 e 1821, foram muitos os rituais públicos que ocorreram em cidades e vilas de todo o império português. Contam-se, entre eles, entradas solenes, procissões, canonizações e diversas festas religiosas, incluindo nascimentos, batismos, casamentos e funerais régios", explica a BNP. "Estas cerimónias visavam fortalecer as instituições políticas e religiosas e disseminar determinadas imagens sobre o poder e a sociedade, para, dessa forma, reforçar a coesão social, tanto na metrópole como nos territórios ultramarinos, todavia, estas práticas também podiam expressar imaginários políticos, sociais e religiosos diferentes, neles se manifestando a variedade, as tensões e as contradições do império". Estes eventos "foram registados em relatos manuscritos e impressos, ou em imagens que fornecem descrições mais ou menos detalhadas dos seus participantes e públicos, europeus e não-europeus, dos objetos utilizados, e dos itinerários locais". A exposição dá conta das "transversalidades tópicas nas linguagens rituais, bem como as variações conjunturais e estruturais, quer devido aos contextos políticos, quer resultantes dos contextos geográficos e socioculturais nos quais as celebrações tiveram lugar".