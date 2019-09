"São dez anos de muito trabalho para divulgar o livro e a leitura, com atividades destinadas a públicos de diversas idades. Ou seja, alunos, população sénior e crianças de todo o concelho", explicou hoje a bibliotecária do município de Mogadouro, Marta Madureira, à agência Lusa.

Segundo a responsável, pelas estantes da Biblioteca Municipal Trindade Coelho (BMTC) estão distribuídos mais 20.000 títulos de vários géneros literários de acesso direto ao público, a que se juntam outros a de consulta "mais restrita".

"Temos uma boa coleção de livros de últimas edições e muito atualizados. As novidades que vão surgindo no mercado e que são do agrado dos nossos leitores são adquiridas, o que é também uma das nossas preocupações. Contudo, há outros livros, que já requerem outro tipo de autorização", vincou a responsável.

As novas tecnologias de informação são outra das ofertas da BMTC que são muito procuradas por miúdos e graúdos, para pesquisa ou lazer.