Para realizar consultas de documentos nas diversas bibliotecas afetas à DGPC, os utilizadores – que deverão usar máscara e a quem é sugerida a utilização de luvas - vão precisar de fazer uma marcação prévia, sujeitar-se à limitação estabelecida pelo espaço, deixando de haver o acesso livre aos acervos, uma vez que as obras a consultar serão entregues pelos funcionários.

Após a consulta, as obras serão colocadas em quarentena. A DGPC realça, no seu ‘site’, que segue as orientações da Direção-Geral da Saúde, da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas e da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.