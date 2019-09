"Ocean Eyes", tema com mais de 200 milhões de reproduções no Spotify, apresentou Billie Eilish ao mundo. A artista de 17 anos é considerada uma das novas estrelas da música mundial e estreia-se em Portugal esta quarta-feira, dia 4 de setembro, na Altice Arena.

Playlist de Billie Eilish

Em Lisboa, a cantora vai apresentar o seu álbum de estreia, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, com lançado a 29 de março de 2019.

"Billie Eilish tem um estilo único e enigmático e está a caminho de se tornar numa das maiores estrelas do pop alternativo. Desde o lançamento do seu primeiro single, 'Ocean Eyes', que se tornou viral - contando com mais de 200 milhões de streamings no Spotify", lembra a Everything Is New em comunicado.

No Spotify, a artista soma quase 30 milhões de reproduções por mês. "Ocean Eyes", "When the party's over", "Lovely" (com Khalid) e "idontwannabeyouanymore" são os temais mais tocados da artista.

BILLIE EILISH NA ALTICE ARENA - "When We All Fall Asleep"

Convidado especial: MadeinTYO

Início do Espectáculo: 20h00