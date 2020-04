A canção foi publicada em várias plataformas, acompanhada por uma mensagem do músico de 78 anos: “Saudações aos meus fãs e seguidores com gratidão por todo o apoio e lealdade ao longo dos anos. Esta é uma canção inédita gravada há algum tempo que podem achar interessante”.

Dylan despede-se com um “mantenham-se seguros e que Deus esteja convosco”, numa altura em que também o músico viu concertos cancelados devido à pandemia de COVID-19, em particular as atuações previstas para abril no Japão.

Primeiro material novo desde a edição de “Tempest”, de 2012, não é especificado quando foi gravada a canção “Murder Most Foul”.

"Murder Most Foul" conta com referências a várias personalidades e eventos culturais das décadas de 1960 e 1970. Na letra do tema, Bob Dylan recorda "I Want to Hold Your Hand", canção dos Beatles, o festival de Woodstock ou Stevie Nicks e Don Henley, por exemplo.

O mais recente disco de Dylan data de 2017, de nome "Triplicate", e foi o primeiro triplo álbum de carreira, com 30 versões de clássicos da música norte-americana. Nos últimos anos. o cantautor tem vindo também a publicar álbuns com gravações ao vivo de muitos dos concertos que tem dado nas últimas décadas.

Bob Dylan foi distinguido em 2016 com o Nobel da Literatura por "ter criado novas formas de expressão poéticas no quadro da grande tradição da música americana".