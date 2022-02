“Bonecos do Mercado” (ou "A História da Humanidade Contada por Legumes") tem produção da Alma d’Arame e encenação de Ricardo Falcão, estando a estreia agendada para as 10h30 de sábado, divulgou a companhia, em comunicado.

A peça “prima pela originalidade com que é apresentada ao público, não só pela forma, como pelo conteúdo”, já que vai ser representada num dos espaços “mais familiares e onde se cruzam tantas vivências, o mercado”, e porque “legumes e frutas” são “os grandes protagonistas”, disse a organização.

A produção inspira-se nos “tradicionais teatros de títeres que percorriam os mercados e feiras, remetendo o espetador para o universo de personagens e objetos que habitam os mercados tradicionais”.

“Os intérpretes, marionetas, músicos e bailarinos percorrem o espaço do mercado num constante jogo com o público, entre as personagens de vendedores e compradores, partilhando a sua visão da história da humanidade em vários atos”, resumiu a Alma d’Arame.

A companhia explicou que o objetivo é fazer com que o público reflita sobre “a evolução do ser humano e da sociedade que, diariamente, construímos para habitar”.

“Uma sociedade frenética, orientada cada vez mais para o individualismo onde, cada um de nós, boneco manipulado, faz parte de um grande teatro encenado pelo capitalismo”, frisou.

O mercado, enquanto espaço de convívio, assume-se como “o palco perfeito para contar e ouvir histórias, rir ou chorar delas, trazendo o teatro de marionetas ao espaço comunitário”.

O trabalho de criação de “Bonecos do Mercado” começou a ser desenvolvido junto dos vendedores do Mercado Municipal de Montemor-o-Novo, aos quais “os artistas foram ‘beber’ muitas das histórias, características e funcionamento deste espaço, onde se cruzam pessoas, experiências e vidas”.

A Alma d’Arame, fundada em 2006, em Montemor-o-Novo, pretende contribuir para a divulgação das artes cénicas, no país e no estrangeiro, com destaque para o teatro de marionetas.

A entidade, que organiza e produz o Encontro Internacional de Marionetas, desde 2008, e que todos os anos estreia produções próprias, tem um percurso pautado pela criação artística, programação cultural, formação e colaboração com as entidades locais, nacionais e internacionais.