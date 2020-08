O português Miguel Oliveira (KTM) conquistou no passado dia 23 de agosto pela primeira vez uma vitória no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, na Áustria, quinta prova do campeonato.

Esta sexta-feira, o piloto português esteve no programa da manhã da Rádio Comercial e foi surpreendido por Vasco Palmeirim. O apresentador preparou uma canção especial dedicada à vitória.

Nas redes sociais, a Rádio Comercial partilhou o vídeo da canção.

Veja o vídeo: