“‘Kova M Na Zona’ é uma atuação online que tem como objetivo sensibilizar para a angariação de fundos a decorrer para o Kova M estúdio [projeto criado em 2007 pelos jovens do bairro da Cova Moura e pela Associação Cultural Moinho da Juventude]. O set será transmitido a partir do Instagram do artista Branko (@brankooffical). Dia 11 de Outubro, o produtor e DJ estará em direto da Cova da Moura”, refere a agência de música e comunicação Arruada em comunicado.

Este mês deveria decorrer a segunda edição em formato festival do Enchufada na Zona, projeto de Branko, que data de 2017, com a edição do primeiro volume da compilação homónima, um programa na rádio inglesa NTS e a primeira noite, em Lisboa, no Estúdio Time Out.

Mas, para Branko, “não fazia sentido pensar no Enchufada Na Zona com um formato adaptado à realidade que se vive hoje em dia nas salas de espetáculo do país”.

“A dança e a proximidade social na plateia são tão importantes para o evento como o que está a acontecer em palco. Como tal, decidimos canalizar a mesma energia para uma causa tão importante como o apoio ao desenvolvimento de um estúdio no coração do bairro da Cova da Moura. Foi assim que nasceu o Kova M Na Zona”, explicou Branko, citado no comunicado.

Com esta angariação de fundos, “a Enchufada assinala o fim de semana em que iria estar a decorrer o Enchufada Na Zona, festival que em Outubro de 2019 esgotou duas noites no Capitólio em Lisboa”.

A campanha de angariação de fundos está já a decorrer online em: https://www.gofundme.com/f/kovamestudio.