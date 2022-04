A 27 de maio, o multi-instrumentista estará no Passos Manuel, no Porto, e a 4 de junho no clube B.Leza, em Lisboa. Na capital, atuará com o músico Rodrigo Brandão e a banda B.Leza.

Os concertos decorrerão numa altura em que Brian Jackson editará "This is Brian Jackson", o primeiro álbum em nome próprio, em mais de vinte anos.

Brian Jackson, nova-iorquino, 69 anos, é conhecido pela profícua colaboração com o músico e poeta Gil Scott-Heron, nos anos 1970, que resultou na edição de álbuns como "Pieces of a Man" (1971), "Winter in America" (1974) e "Bridges" (1977).

Figura do jazz e da soul, "influência maior para o hip-hop", como escreve a promotora portuguesa Unha, Brian Jackson editou pouco em nome próprio - o primeiro, "Gotta Play", data de 2000 -, mas soma trabalhos com vários artistas e grupos, como Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Roy Ayers, Alabama 3 e Kool and the Gang.