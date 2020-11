Esta, no entanto, não é a primeira vez que o "Boss" apoia o ex-vice-presidente norte-americano.

Em agosto, Springsteen permitiu a Biden usar a canção "The Rising" para acompanhar um vídeo divulgado no primeiro dia da convenção democrata.

O cantor também tem criticado publicamente o presidente Donald Trump, qualificando-o de "ameaça à nossa democracia".

No anúncio da campanha, Springsteen fala das raízes operárias de Biden em Scranton, Pensilvânia, estado-chave para a eleição.

"Scranton, Pensilvânia. Aqui o sucesso não vem de graça, forja-se com suor, coragem e determinação", disse o cantor, em referência velada a Trump, cujo pai, milionário, lhe cedeu boa parte da sua fortuna.

A mensagem termina com um excerto da canção "My Hometown", faixa do provavelmente mais popular álbum de Springsteen, "Born in the USA" (1984).