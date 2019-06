No concerto, “um momento raro para ouvir temas que não constam há muito tempo no alinhamento habitual do músico”, o artista de música independente e alternativa vai apresentar os álbuns “How can we be Joyful in a World full of Knowledge”, editado em 2014, e “Those who throw objects at the Crocodiles will be asked to retrieve them”, de 2016.

Acompanham o músico João Correia, bateria e sampler, Nuno Lucas, baixo eléctrico, Margarida Campelo, voz, teclados e sintetizador, Francisca Cortesão, voz e guitarra, Afonso Cabral, voz e guitarra, Diogo Duque, trompete e flugelhorn, João Capinha e Raimundo Semedo, saxofones.

Bruno Pernadas, formado em música e jazz pela Escola de Jazz do Hot Club de Portugal, atuou com uma banda de oito músicos, em Espanha e no Japão, nos últimos meses de 2018.

Os bilhetes para a atuação, “uma noite que promete ser inesquecível”, como define o comunicado, já estão à venda e custam 10 euros.