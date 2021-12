O artista canadiano Bryan Adams sobe pela primeira vez ao palco do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, a 15 de julho, anunciou hoje a promotora PEV Entertainment.

Em comunicado, a organização adiantou que o cantor vem apresentar o próximo álbum “So Happy It Hurts”, o 15.º da carreira, cujo lançamento está marcado para 11 de março de 2022 e no qual conta com a participação da sua mãe.

O Festival Marés Vivas, depois de não se ter realizado em 2020 e 2021 devido à pandemia, tem a edição de 2022 marcada para 15 a 17 de julho, em Vila Nova de Gaia, e além de Bryan Adams tem já confirmada a presença de Anitta, Jessie J e Diogo Piçarra.