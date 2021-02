Os BTS protagonizaram esta terça-feira, dia 23 de fevereiro, o "MTV Unplugged", o premiado formato do canal. Em modo acústico e "num ambiente muito intimista", o grupo de K-Pop nomeado para os Grammys 2021 apresentou alguns dos seus sucessos.

O especial estreou em todo o mundo à mesma hora no dia 23 de fevereiro. Em Portugal, o programa foi exibido às duas da manhã, em exclusivo na MTV Portugal.

Os vídeos das atuações foram partilhado nas redes sociais.

Veja os vídeos:

"Telepathy":

"Blue & Grey":

"Life Goes On":

"Goodbyes":

"A partir de Seul, na Coreia do Sul, os BTS trarão a sua personalidade tão característica ao inigualável Unplugged, oferecendo aos seus fãs um lugar na primeira fila para versões nunca antes vistas dos sucessos mais marcantes da carreira do grupo, bem como músicas do seu último álbum 'BE (Essential Edition)'", frisa o canal em comunicado.

Depois de os seus espetáculos esgotarem estádios de todo o mundo, a "MTV vai agora revelar o lado mais intimista e tranquilo dos BTS no icónico formato do 'MTV Unplugged', que, desde a sua estreia, em 1989, apresentou performances inesquecíveis de vários artistas de renome, incluindo: Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen, Adele, Pearl Jam, Maroon 5, Miley Cyrus, Shawn Mendes, Lil Wayne e muitos mais", lembra o canal.

MTV Unplugged Presents: BTS

Repetições:

24 de fevereiro, quarta-feira, às 22h30

27 de fevereiro, sábado, às 23h40 (precedido pelo MTV Unplugged Presents: Miley Cyrus, às 23h15)

28 de fevereiro, domingo, às 15h20 e às 01h30