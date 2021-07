A nova data hoje acrescentada é 11 de setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Neste regresso a Portugal, Caetano Veloso apresentar-se-á no formato voz e violão nos doias 1, 2, 3 e 11 de setembro em Lisboa, no dia 5 no Teatro Municipal da Guarda e nos dias 7 e 8 no Coliseu Porto.

Caetano Veloso, músico baiano de 78 anos, é um dos responsáveis pela modernização da música popular brasileira, em particular desde os anos 1970, juntamente com outros nomes como Gilberto Gil e Chico Buarque.